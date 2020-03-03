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Порошенко заявил о «250 Зеленских» в Верховной раде

Петр Порошенко (Фото: poroshenko.petro / vk.com)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский использует отставки, чтобы переложить ответственность за невыполненные обещания. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Премьер-министром, прокурором и Верховной радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских», — заявил Порошенко. Он добавил, что большая власть это одновременно и большая ответственность.

Порошенко указал, что его политическая сила «Европейская солидарность» не участвовала в назначении правительства и не будет участвовать в его отставке.

Глава фракции «Слуга народа» объяснил срочный созыв Рады Зеленским
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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады. Депутаты соберутся 4 марта, тема заседания не уточнялась. При этом указывалось, что глава государства попросил включить в повестку заседания вопросы о кабинете министров Украины. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что на внеочередном заседании планируется провести кадровые перестановки.

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В январе сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что из правительства Украины «вычистили» еще не всех недобросовестных чиновников. По словам политика, впервые в украинской истории отсутствует коррупция на высшем уровне власти, но среди госслужащих более мелкого ранга по-прежнему много «негодяев и подонков».

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
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