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Политика ,  
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Глава фракции «Слуга народа» объяснил срочный созыв Рады Зеленским

По его словам, основной причиной является намерение главы государства провести кадровые изменения в кабинете министров. Конкретных фамилий он не назвал, лишь уточнив, что бизнесмен Сергей Тигипко в правительстве работать не будет
Давид Арахамия (Фото: РИА Новости)

На внеочередном заседании Верховной рады планируется произвести некоторые кадровые перестановки в правительстве. Об этом в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений», — сказал он, отметив, что поводом для этого стали признаки приближения экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса.

Арахамия не стал называть людей, кого могут затронуть кадровые изменения. «Когда вы объявите любую фамилию, то на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски», — отметил он. Глава фракции лишь уточнил, что назначать бизнесмена и бывшего вице-премьера Сергея Тигипко на одну из должностей в правительстве не планируется.

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады
Политика

Еще две причины, по которым президент страны Владимир Зеленский решил созвать внеочередное заседание, это законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и законопроект по обороне, отметил Арахамия. Он напомнил, что их рассмотрению препятствуют народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады накануне, 28 февраля. Как сообщила пресс-служба украинского парламента, заседание намечено на 4 марта. В его повестку президент попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о кабинете министров Украины». Помимо этого, глава государства попросил «заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Украина, Верховная рада, Владимир Зеленский
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