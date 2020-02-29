Глава фракции «Слуга народа» объяснил срочный созыв Рады Зеленским

По его словам, основной причиной является намерение главы государства провести кадровые изменения в кабинете министров. Конкретных фамилий он не назвал, лишь уточнив, что бизнесмен Сергей Тигипко в правительстве работать не будет

Давид Арахамия (Фото: РИА Новости)

На внеочередном заседании Верховной рады планируется произвести некоторые кадровые перестановки в правительстве. Об этом в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений», — сказал он, отметив, что поводом для этого стали признаки приближения экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса.

Арахамия не стал называть людей, кого могут затронуть кадровые изменения. «Когда вы объявите любую фамилию, то на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски», — отметил он. Глава фракции лишь уточнил, что назначать бизнесмена и бывшего вице-премьера Сергея Тигипко на одну из должностей в правительстве не планируется.

Еще две причины, по которым президент страны Владимир Зеленский решил созвать внеочередное заседание, это законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и законопроект по обороне, отметил Арахамия. Он напомнил, что их рассмотрению препятствуют народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.