Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, следствие по его делу завершено. Об этом РБК сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Вчера предъявлено окончательное обвинение Соколову Олегу Валерьевичу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ», — сообщает адвокат. По словам Почуева, об этом бывшему доценту сообщили в присутствии защитника в СИЗО-2 Москвы.



Почуев добавил, что Соколов признает свою вину и по-прежнему раскаивается. В дальнейшем адвокат планирует заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме, в частности из-за мотивов сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

Экс-доцента СПбГУ Соколова подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Он был задержан в феврале на набережной реки Мойки, где пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Соколов оформил явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.



В конце февраля адвокат Соколова рассказал, что его подзащитный написал биографический роман о любви, однако публикация книги не состоится, пока не будет получено согласие родственников погибшей.