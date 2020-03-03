Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 12:22
Продавец естественный: почему обучение продажам не всегда эффективно Pro, 18:01 Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова Общество, 17:56 Женева в изоляторе: 10 главных Авто, 17:50  Лавров попросил Францию и ФРГ реагировать на заявления Киева по Донбассу Политика, 17:44 Совершивший экстренную посадку в Перми самолет S7 вылетел в Москву Общество, 17:38 От «Дау» до «Ширли»: лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля Стиль, 17:32 В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии Общество, 17:30 Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата Общество, 17:29 Курс биткоина достиг дна: когда криптовалюта начнет дорожать Крипто, 17:29 МВД Украины заявило об освобождении в Греции экс-командира «Айдара» Политика, 17:29 Мосбиржа запустит вечернюю торговую сессию: что это значит для инвестора Quote, 17:24 Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты Политика, 17:24 Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж Общество, 17:11  Минфин отменил размещение ОФЗ из-за повышенной волатильности на рынке Финансы, 17:04
Общество ,  
0 

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, следствие по его делу завершено. Об этом РБК сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Вчера предъявлено окончательное обвинение Соколову Олегу Валерьевичу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ», — сообщает адвокат. По словам Почуева, об этом бывшему доценту сообщили в присутствии защитника в СИЗО-2 Москвы.

Почуев добавил, что Соколов признает свою вину и по-прежнему раскаивается. В дальнейшем адвокат планирует заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме, в частности из-за мотивов сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Экс-доцента СПбГУ Соколова подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Он был задержан в феврале на набережной реки Мойки, где пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Соколов оформил явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.

В конце февраля адвокат Соколова рассказал, что его подзащитный написал биографический роман о любви, однако публикация книги не состоится, пока не будет получено согласие родственников погибшей.

Теги: новости РБК, историк, убийство, Москва
Материалы по теме
Обвиняемый в убийстве историк Соколов написал роман о любви
Общество
Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург
Общество
Адвокат Соколова сообщил о завершении экспертизы историка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter