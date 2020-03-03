Россельхознадзор продлил запрет на ввоз экзотических животных из КНР

Фото: Ingo Schulz / Global Look Press

Россельхознадзор продлил запрет на ввоз в Россию всех видов экзотических и декоративных животных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в указании ведомства, передает ТАСС.

Согласно документу, запрет продлевается на неопределенный срок для защиты России от занесения коронавируса на территорию страны. Под запрет подпадают все виды экзотических и декоративных животных, рыб, насекомых, членистоногих.

Россельхознадзор приостановил ввоз данных животных из Китая 30 января. Тогда сообщалось, что ограничительные меры продлятся один месяц до выяснения всех обстоятельств.

В конце февраля федеральная служба запретила ввоз в Россию посылок с животноводческой продукцией из Китая.