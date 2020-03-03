Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 12:22
Титов попросил США учесть соглашение с Россией в деле Олега Тинькова Бизнес, 19:35 В Москве после ДТП с маршруткой госпитализировали трех человек Общество, 19:33 Порошенко заявил о «250 Зеленских» в Верховной раде Политика, 19:26 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС Quote, 19:02 У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус Общество, 19:01 СМИ узнали о поездке Роналду в Португалию после инсульта матери Спорт, 18:59 Россельхознадзор продлил запрет на ввоз экзотических животных из КНР Общество, 18:49 Трое россиян победили в конкурсе фото на iPhone в ночном режиме Стиль, 18:48 Шесть лет санкций против России. Главное Политика, 18:45 AliExpress предупредила о возможных задержках посылок из-за коронавируса Общество, 18:44 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта Общество, 18:40 США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе Политика, 18:29 На юге Москвы полицейские ранили подозреваемого при задержании Общество, 18:26
Вирус из Китая ,  
0 

Россельхознадзор продлил запрет на ввоз экзотических животных из КНР

Фото: Ingo Schulz / Global Look Press

Россельхознадзор продлил запрет на ввоз в Россию всех видов экзотических и декоративных животных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в указании ведомства, передает ТАСС.

Согласно документу, запрет продлевается на неопределенный срок для защиты России от занесения коронавируса на территорию страны. Под запрет подпадают все виды экзотических и декоративных животных, рыб, насекомых, членистоногих.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Россельхознадзор приостановил ввоз данных животных из Китая 30 января. Тогда сообщалось, что ограничительные меры продлятся один месяц до выяснения всех обстоятельств.

В конце февраля федеральная служба запретила ввоз в Россию посылок с животноводческой продукцией из Китая.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, жертвами заболевания стали 3116 человек, число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 90,8 тыс. человек.

Теги: Россельхозбанк, ввоз, запрет, животные, Китай
Материалы по теме
Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из КНР из-за вируса
Общество
Россельхознадзор усилит контроль за цитрусовыми и картошкой из Китая
Экономика
Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter