Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из КНР из-за вируса

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 30 января приостановила ввоз в Россию всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщила РБК начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарина Исакова.

По ее словам, срок приостановки ввоза животных определен в один месяц, до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Россельхознадзор предупреждал о наличии реального риска того, что распространяющийся в Китае новый штамм коронавируса 2019-nCoV — это зооноз, то есть заболевание, чьим природным резервуаром является тот или иной вид животных. Ведомство отмечало, что все первоначально заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань, где осуществляется продажа морепродуктов, а также других животных, в том числе птиц, кроликов и змей.

По данным ВОЗ, на 29 декабря было зафиксировано 6065 случаев заражения 2019-nCoV (из них в Китае 5997). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания и 170 погибших.