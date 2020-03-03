Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты

Дмитрий Трапезников (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает пресс-служба Элистинского городского собрания. С сентября прошлого года Трапезников стал и.о. главы Элисты.

Всего в выборах участвовали четыре кандидата, каждый из которых представил свою концепцию развития города. Как пишет «РИА Калмыкия», за Трапезникова проголосовали 19 из 23 присутствующих депутатов городского собрания. Против выступили два человека, еще один воздержался.

Трапезникова избрали и.о. главы Элисты 26 сентября 2019 года. Это решение вызвало протесты в городе. Участники акции направили в администрацию города обращение, в котором указывали, что Трапезников не имеет отношения к республике и его назначение — «полное неуважение к жителям Элисты». Глава Калмыкии Бату Хасиков говорил, что Трапезников имеет большой опыт.

С 2014 года Трапезников работал в органах власти ДНР, а с апреля 2016-го был зампредом Совета министров республики. После гибели руководителя республики Александра Захарченко в августе 2018 года Трапезников некоторое время исполнял роль главы ДНР.