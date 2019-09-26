Бату Хасиков сравнил экс-главу ДНР с антикризисным менеджером для Элисты

Глава Калмыкии назвал Трапезникова человеком, способным решить копившиеся много лет проблемы Элисты. По его словам, бывший и.о. главы ДНР уже вник в проблемы города и стал «человеком в теме»

Бату Хасиков (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Бывший исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников, который днем 26 сентября был назначен на должность врио главы Элисты, является человеком с большим опытом и способным справиться с не решаемыми на протяжении многих лет проблемами столицы Калмыкии. Об этом в разговоре с РБК заявил глава республики Бату Хасиков.

По его словам, в Элисте давно назрели перемены, ситуация действительно сложная. «Элистинцы ждут решения накопившихся проблем и возлагают большие надежды на новое руководство», — отметил он.

Хасиков считает, что многие проблемы в городе не решались годами, и чтобы сдвинуть их с места, были необходимы нестандартные решения. «Нужен настоящий антикризисный менеджер во главе города — с большим опытом работы, способный принимать быстрые, но при этом продуманные решения, умеющий работать в сложных и зачастую кризисных условиях. Уверен, что Дмитрий Трапезников подходит этим требованиям», — заявил глава Калмыкии, отметив, что опыт, который приобрел Трапезников в «крайне сложных условиях» в ДНР, несомненно, будет полезен.

Он сообщил, что Трапезников уже вник в проблемы Элисты, участвовал в проведении экспертизы проблемных вопросов. «Человек в теме», — добавил Хасиков.