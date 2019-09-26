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Бату Хасиков сравнил экс-главу ДНР с антикризисным менеджером для Элисты
Глава Калмыкии назвал Трапезникова человеком, способным решить копившиеся много лет проблемы Элисты. По его словам, бывший и.о. главы ДНР уже вник в проблемы города и стал «человеком в теме»
Бату Хасиков (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Бывший исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников, который днем 26 сентября был назначен на должность врио главы Элисты, является человеком с большим опытом и способным справиться с не решаемыми на протяжении многих лет проблемами столицы Калмыкии. Об этом в разговоре с РБК заявил глава республики Бату Хасиков.

По его словам, в Элисте давно назрели перемены, ситуация действительно сложная. «Элистинцы ждут решения накопившихся проблем и возлагают большие надежды на новое руководство», — отметил он.

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Хасиков считает, что многие проблемы в городе не решались годами, и чтобы сдвинуть их с места, были необходимы нестандартные решения. «Нужен настоящий антикризисный менеджер во главе города — с большим опытом работы, способный принимать быстрые, но при этом продуманные решения, умеющий работать в сложных и зачастую кризисных условиях. Уверен, что Дмитрий Трапезников подходит этим требованиям», — заявил глава Калмыкии, отметив, что опыт, который приобрел Трапезников в «крайне сложных условиях» в ДНР, несомненно, будет полезен.

Он сообщил, что Трапезников уже вник в проблемы Элисты, участвовал в проведении экспертизы проблемных вопросов. «Человек в теме», — добавил Хасиков.

Глава республики пообещал оказать ему всю необходимую поддержку, указав на то, что только совместными усилиями городских и республиканских властей, с привлечением федеральной поддержки, можно будет решить проблемы Элисты.

«Впереди большая работа, требующая полной самоотдачи и концентрации. Итогом должны стать не абстрактные цифры, а конкретные зримые результаты — развитие системы водоснабжения, бесперебойная работа общественного транспорта, нормальные уличное освещение и инфраструктура ЖКХ, новые дороги, социальные и спортивные объекты, инвестиции в город», — сказал Хасиков.

Он также заявил, что уже дал поручение новому руководству города в ближайшее время подготовить стратегию развития Элисты.

О назначении Дмитрия Трапезникова на пост временно исполняющего обязанности Элисты стало известно днем 26 сентября. Такое решение приняли депутаты Элистинского городского собрания. Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщил, что кандидатуру Трапезникова предложил Хасикову помощник российского президента Владислав Сурков, который «давно дружит» с главой Калмыкии.

Авторы: Владимир Дергачев, Михаил Юшков
Теги: Элиста, ДНР
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