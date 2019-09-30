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Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией. Об этом в видеобращении в своем Instagram заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать», — сказал он. Хасиков отметил, что приглашение Трапезникова в Элисту было его личным решением, поскольку он считает важным полученный им в ДНР опыт управления. «Дмитрий имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», — объяснил Хасиков.

Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн». В ней, по оценкам издания приняли участие до 200 человек. Во время митинга перед собравшимися дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, планировавший объяснить избрание Трапезникова депутатами законодательного органа Элисты, однако участники митинга его прервали выкриками.

Трапезникова городское собрание Элисты назначило временно исполняющим обязанности главы города 26 сентября. Это решение вызвало недовольство у некоторых жителей. 27 сентября в горсобрание было направлено обращение, авторы которого назначение Трапезникова «полным неуважением к жителям Элисты». На сайте Change.org также появилась петиция с аналогичным обращением, которое подписали более 2,3 тыс. человек.

В администрации Элисты подтвердили РБК, что в курсе сложившейся ситуации. «Да, мы, конечно, в курсе проведения митинга. Митинг был не согласован. Глава республики Бату Хасиков обратился к жителям через интернет, где призвал их умерить пыл, скажем так, и подождать, посмотреть на результат», — сообщили РБК в отделе по организационной работе администрации города Элисты.

38-летний Дмитрий Трапезников с 2014 года работал в органах государственной власти самопровозглашенной Донецкой народной республики. С апреля 2016 года он был запредом Совета министров ДНР. После гибели главы республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года он около недели исполнял обязанности главы республики. Новый глава ДНР Денис Пушилин освободил Трапезникова от поста зампреда правительства.

Теги: митинг, Калмыкия, протест, новости РБК
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