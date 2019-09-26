Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Речь идет о Денисе Трапезникове, который неделю возглавлял самопровозглашенную республику после убийства Александра Захарченко. Такую кандидатуру главе Калмыкии Бату Хасикову предложил Владислав Сурков, говорит источник РБК

Дмитрий Трапезников (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии. Об этом сообщается на сайте администрации.

Близкий к Кремлю источник рассказал РБК, что кандидатуру Трапезникова главе Калмыкии Бату Хасикову предложил помощник президента Владислав Сурков, который «давно дружит» с Хасиковым.

Трапезников, уроженец Краснодара, вместе с семьей переехал в Донецк в 1982 году, где получил высшее образование. В начале 2000-х был менеджером местного футбольного клуба «Шахтер». В 2014 году возглавил Тельмановский район ДНР, а в 2016-м стал вице-премьером республики. 31 августа 2018 года, после убийства руководителя ДНР Александра Захарченко, Трапезников в соответствии с Конституцией ДНР стал и.о. главы самопровозглашенной республики.

Уже через неделю местная Генпрокуратура назвала назначение Трапезникова незаконным, и в итоге его сменил Денис Пушилин, который по-прежнему руководит ДНР. Трапезников назначение Пушилина поддержал.