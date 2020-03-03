Лавров попросил Францию и ФРГ реагировать на заявления Киева по Донбассу

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Глава российского МИДа России Сергей Лавров направил министрам иностранных дел Франции и Германии обращения с призывами не допускать провокационных заявлений Киева по поводу Донбасса. Об этом сообщил сам Лавров, передает ТАСС.

«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам «нормандского формата» с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве», — заявил Лавров. Он отметил, что Франция и Германия «по сути ничего не делают» для того, чтобы убедить Украину выполнять договоренности «нормандского саммита», прошедшего в Париже в декабре.

Одним из провокационных заявлений Киева Лавров назвал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе. По его словам, это прямо противоречит минским соглашениям. «Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое», — сказал Лавров.

О том, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН на территории Донбасса в случае провала минских соглашений, Пристайко говорил в декабре прошлого года.