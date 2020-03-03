Проезд для женщин в Москве и Подмосковье 8 марта будет бесплатным

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По случаю праздника 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках будет бесплатным. Об этом сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, об этом они договорились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Кроме того, 8 и 9 марта сделают бесплатными московские парковки.

Ранее Роструд напоминал, что в этом году россияне получат сокращенную рабочую неделю из-за Международного женского дня, так как праздник выпал на воскресенье. Работодатели, которые по личной инициативе поставят своим сотрудникам дополнительные выходные перед этим праздником, обязаны их оплатить, отмечали в Роструде.

Всего в этом году в России в производственном календаре оказалось восемь сокращенных рабочих недель.