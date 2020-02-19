Роструд напомнил об оплате дополнительных выходных перед праздниками

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Работодатели, которые решили предоставить дополнительные выходные дни своим сотрудникам перед предстоящими праздниками, обязаны их оплатить. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Если инициатива о выделении дополнительных выходных исходит от работодателя, он должен решить вопрос об оплате, так как происходит уменьшение нормы рабочего времени.

«Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме», — говорится в сообщении.

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