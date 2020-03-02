Роструд напомнил о длинных выходных из-за празднования 8 марта

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Россиян ждут трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя из-за празднования Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Так как праздничный день в текущем году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 9 марта. В результате рабочая неделя сократится до четырех дней — с 10 по 13 марта.

Следующие продолжительные выходные наступят в мае в связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы. Выходными будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Всего в 2020 году у россиян будут восемь сокращенных рабочих недель: в январе, феврале, марте, мае, июне и ноябре.