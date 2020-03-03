Кремль сообщил об отсутствии в планах Путина встречи с Меркель и Макроном

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В планах президента России Владимира Путина на пятницу, 6 марта, нет многосторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Bloomberg со ссылкой на депутата от немецкого правящего блока ХДС/ХСС Михаэля Гроссе-Бремера сообщил, что 6 марта могут состояться переговоры по Сирии с участием Меркель, Путина, Макрона и Эрдогана.

«Пока на пятницу нет таких планов. Более того, есть другие планы — региональная поездка», — сказал Песков. Он добавил, что такая встреча не согласовывалась, и призвал дождаться сначала встречи Путина и Эрдогана.

Ранее в Кремле заявили, что Эрдоган прибудет в Россию на переговоры по Сирии 5 марта. Визит турецкого лидера также подтвердили в его администрации. Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора уже обсуждали договоренности по идлибской зоне деэскалации.