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Путин поблагодарил ФБР за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Владимир Путин  (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил американское Федеральное бюро расследований (ФБР) за успешные совместные действия в борьбе с терроризмом. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В качестве примера такой помощи Путин назвал предупреждение о подготовке терактов на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге, которое Россия получила от американской спецслужбы в декабре 2019 года. Благодаря своевременной информации от ФБР российским спецслужбам удалось задержать двух сторонников запрещенной в России организации, сказал Путин.

«Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой», — добавил Путин, пообещав, что Россия также будет помогать своим зарубежным партнерам.

В конце декабря прошлого года Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что Вашингтон предоставил Москве информацию о конкретных людях, готовивших теракты.

Это не первый раз, когда США помогали России в борьбе с терроризмом. Так, в 2017 году американские спецслужбы сообщили о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Российская сторона, в свою очередь, помогала американцам в расследовании теракта во время Бостонского марафона.

Теги: Владимир Путин, ФБР, США, сотрудничество, борьба с терроризмом
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