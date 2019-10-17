Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.

Об этом директор службы сообщил в беседе с журналистами после прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Бортников не стал уточнять, когда именно произошла передача сведений, но заверил, что подобный обмен информацией происходит не впервые, а страны не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

В частности, США предупреждали Москву о готовящемся террористическом акте в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году, а Россия оказывала помощь в расследовании взрыва на Бостонском марафоне, отметил он.