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На Бали россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

В больницы Бали доставили семь человек, которые могут быть заражены коронавирусом, среди них гражданин России. Об этом сообщает Detik со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Кетута Суарджайю.

По его словам, речь идет о двух гражданах Индонезии и пятерых иностранцах. Суарджая сообщил, что у гражданина Японии, прилетевшего в аэропорт Денпасара, выявили высокую температуру и симптомы гриппа.

Как уточняет портал Wowkeren со ссылкой на главу управления, японца и россиянина доставили в больницы в Денпасаре и округе Бадунг. Результаты их анализов пока не готовы.

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«Посольство в курсе данной ситуации, мы выясняем все детали», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Индонезии.

Накануне стало известно, что в Индонезии выявили два первых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Речь идет о 64-летней женщине и ее 31-летней дочери, они контактировали с гражданкой Японии, у которой позднее по приезде в Малайзию обнаружили вирус.

По последним данным китайских властей, в стране выявлены более 80 тыс. заразившихся коронавирусом. Во всем мире, по оценкам SCMP, это число составляет около 90, 8 тыс. человек. ВОЗ сообщает, что за пределами Китая случаи заражения зафиксировали в 64 странах. Число жертв коронавируса превысило 3,1 тыс. человек.

Теги: Бали, Индонезия, коронавирус, новости РБК
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