На Бали россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

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В больницы Бали доставили семь человек, которые могут быть заражены коронавирусом, среди них гражданин России. Об этом сообщает Detik со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Кетута Суарджайю.

По его словам, речь идет о двух гражданах Индонезии и пятерых иностранцах. Суарджая сообщил, что у гражданина Японии, прилетевшего в аэропорт Денпасара, выявили высокую температуру и симптомы гриппа.

Как уточняет портал Wowkeren со ссылкой на главу управления, японца и россиянина доставили в больницы в Денпасаре и округе Бадунг. Результаты их анализов пока не готовы.

«Посольство в курсе данной ситуации, мы выясняем все детали», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Индонезии.