Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 151 подтвержденный случай заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 90,8 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены более 8 тыс. инфицированных. Всего случаи заражения зафиксированы в 64 странах, за пределами Китая от коронавируса скончались 128 человека.
- Число жертв вируса составило 3116 человек, в том числе 2943 в материковом Китае.
Ситуация в России
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Вернувшийся из Италии россиянин оказался инфицирован новым коронавирусом, заявили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Заболевший сам обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ еще 27 февраля, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование. Врачи госпитализировали 13 пассажиров, которые прибыли в Москву из Италии вместе с зараженным, а также пятерых родственников и шестерых знакомых пациента, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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У пассажиров московского метро будут выборочно проверять температуру. Ежедневно измерять температуру будут детям в школах и садах. В столичных аэропортах гражданам, прибывшим из Ирана, Китая и Южной Кореи, выдадут постановления об изоляции и возьмут у них анализ на коронавирусную инфекцию.
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В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили, что вакцину от новой коронавирусной инфекции планируют создать в третьем квартале 2020 года.