Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта

Вернувшийся из Италии россиянин оказался инфицирован новым коронавирусом, заявили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Заболевший сам обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ еще 27 февраля, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование. Врачи госпитализировали 13 пассажиров, которые прибыли в Москву из Италии вместе с зараженным, а также пятерых родственников и шестерых знакомых пациента, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.