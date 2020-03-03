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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 90 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 151 подтвержденный случай заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 90,8 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены более 8 тыс. инфицированных. Всего случаи заражения зафиксированы в 64 странах, за пределами Китая от коронавируса скончались 128 человека.

  • Число жертв вируса составило 3116 человек, в том числе 2943 в материковом Китае.

Ситуация в России

  • Вернувшийся из Италии россиянин оказался инфицирован новым коронавирусом, заявили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Заболевший сам обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ еще 27 февраля, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование. Врачи госпитализировали 13 пассажиров, которые прибыли в Москву из Италии вместе с зараженным, а также пятерых родственников и шестерых знакомых пациента, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

  • У пассажиров московского метро будут выборочно проверять температуру. Ежедневно измерять температуру будут детям в школах и садах. В столичных аэропортах гражданам, прибывшим из Ирана, Китая и Южной Кореи, выдадут постановления об изоляции и возьмут у них анализ на коронавирусную инфекцию.

  • В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили, что вакцину от новой коронавирусной инфекции планируют создать в третьем квартале 2020 года.


Ситуация в других странах

  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 150, сообщил институт Роберта Коха, который ведет статистику заболевания.

  • Число жертв коронавируса в США достигло шести человек. Четыре новых смертельных случая связаны с домом престарелых в Сиэтле, где находится большое число человек с подозрением на коронавирус.

  • Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что новые лекарства для заразившихся коронавирусом COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени.

  • Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин  заявил, что его страна начала круглосуточную войну против коронавируса. Только за последние сутки в Южной Корее было зарегистрировано 600 новых случаев заражения.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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