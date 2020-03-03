Путин назвал цель закона об иноагентах

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Законы об иноагентах никого не ущемляют, а защищают от внешнего вмешательства в политическую жизнь страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Цель этого закона в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне», — сказал глава государства. Он отметил, что Россия не запрещает деятельность на своей территории некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Однако если такие организации занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. «Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике», — заявил президент.

По словам Путина, подобные организации часто не хотят заявлять, что занимаются в России внутриполитической деятельностью за иностранные деньги. Он добавил, что это «не по-честному».

Президент также отметил, что законодательство об иностранных агентах разработали в США еще в конце 1930-х годов и с тех пор активно его применяют. По его словам, в отличие от США, в России за нарушения этого закона предусмотрена лишь административная, а не уголовная ответственность.