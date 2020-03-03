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Путин назвал цель закона об иноагентах

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Законы об иноагентах никого не ущемляют, а защищают от внешнего вмешательства в политическую жизнь страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Цель этого закона в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне», — сказал глава государства. Он отметил, что Россия не запрещает деятельность на своей территории некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Однако если такие организации занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. «Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике», — заявил президент.

По словам Путина, подобные организации часто не хотят заявлять, что занимаются в России внутриполитической деятельностью за иностранные деньги. Он добавил, что это «не по-честному».

Президент также отметил, что законодательство об иностранных агентах разработали в США еще в конце 1930-х годов и с тех пор активно его применяют. По его словам, в отличие от США, в России за нарушения этого закона предусмотрена лишь административная, а не уголовная ответственность.

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При этом, по словам президента, нужно добиться того, чтобы в этой сфере не было подмены понятий. Таким образом деятельность гуманитарного характера, например в области здравоохранения или экологии нельзя подтасовывать под внутриполитические дела.

В конце января российский лидер поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность. Ранее он подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяют список СМИ, к которым также относится этот статус. В соответствии с новым законом, физлицо-иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую информацию и платить штрафы в случае нарушений, а иностранные СМИ должны зарегистрировать юрлицо в России.

По состоянию на 12 февраля 2020 года в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены 11 организаций, среди которых «Голос Америки», телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода». В список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены около 70 НКО, среди которых Левада-центр, Общероссийское общественное движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных», частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации», Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям («Русь сидящая»), а также Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Теги: Владимир Путин, закон об иноагентах
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