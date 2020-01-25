Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность. Документ размещен на сайте Кремля.
В поручении говорится, что в случае необходимости ведомство должно принять меры прокурорского реагирования для защиты прав граждан.
Ответственным был назначен новый генеральный прокурор России Игорь Краснов, который должен представить главе государства доклад о проделанной работе до 31 марта.
Путин подписал поправки в законодательство, позволяющие присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяющие список СМИ, к которым также относится этот статус, 2 декабря 2019 года.