Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность. Документ размещен на сайте Кремля.

В поручении говорится, что в случае необходимости ведомство должно принять меры прокурорского реагирования для защиты прав граждан.

Ответственным был назначен новый генеральный прокурор России Игорь Краснов, который должен представить главе государства доклад о проделанной работе до 31 марта.

Путин подписал поправки в законодательство, позволяющие присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяющие список СМИ, к которым также относится этот статус, 2 декабря 2019 года.