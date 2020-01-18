В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы», — сказал Дроздов, отметив, что если инфляция будет ниже прогнозируемых цифр, то рост пенсий будет еще выше.

Глава ПФР также добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, размер пенсии увеличивается на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5 686 руб. Кроме того, Дроздов напомнил об индексации пенсий с января этого года, в результате чего размер пенсий российских граждан увеличился в среднем на 1 тыс. руб. Рост страховых пенсий связан с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума.

Порядок индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров был закреплен в президентских поправках к пенсионной реформе, на основании которой к 2028 году возраст выхода на пенсию будет увеличен для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Так, в 2020 году пенсии должны увеличиться на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.