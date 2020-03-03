В США сравнили непризнание вхождения Прибалтики в СССР и Крыма в Россию

США никогда не поддерживали мнение, что страны Прибалтики входили в состав СССР, так как они были «покорены силой». Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России», — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, России необходимо изменить подход во внешней политике.

В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что «милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности».