Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 27 фев, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 27 фев, 13:00
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе Политика, 02:21 СМИ сообщили об ударе израильских вертолетов по позициям сирийской армии Политика, 02:20 Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Общество, 02:11 В Турции заблокировали YouTube и соцсети после гибели военных в Сирии Технологии и медиа, 01:57 Эрдоган провел совещание по безопасности после гибели военных в Сирии Общество, 01:43 Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году превысила 106 млрд руб. Общество, 01:21 Посольство России посоветовало американским властям посетить Крым Политика, 01:17 Глава МИД Турции поговорил с генсеком НАТО после авиаудара в Идлибе Политика, 01:06 Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса Финансы, 00:35 Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны Политика, 00:24 В Турции заявили о гибели более 20 военных из-за авиаудара в Идлибе Политика, 00:19 Двое детей провалились под лед в Волгоградской области Общество, 00:08 Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России Экономика, 00:00 S7 приостановит полеты в Южную Корею из-за нового коронавируса Бизнес, 27 фев, 23:54
Политика ,  
0 

Посольство России посоветовало американским властям посетить Крым

Посольство России в США потребовало от Вашингтона перестать вводить общественность в заблуждение по вопросу ситуации в Крыму. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook. Так в посольстве ответили на заявлениегоссекретаря Майка Помпео о том, что крымские власти нарушают права и свободы человека, и регион нужно вернуть Украине.

В диппредставительстве отметили, что за последние шесть лет после присоединения Крыма к России власти США так и не приехали на полуостров, чтобы увидеть положение дел в республике. В посольстве отметили, что готовы принять представителей американской администрации в Крыму и Севастополе.

«Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Теги: посольство России, Майк Помпео, Крым
Материалы по теме
СМИ узнали о словах Помпео о потерянном навсегда для Украины Крыме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter