Посольство России посоветовало американским властям посетить Крым

Посольство России в США потребовало от Вашингтона перестать вводить общественность в заблуждение по вопросу ситуации в Крыму. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook. Так в посольстве ответили на заявлениегоссекретаря Майка Помпео о том, что крымские власти нарушают права и свободы человека, и регион нужно вернуть Украине.

В диппредставительстве отметили, что за последние шесть лет после присоединения Крыма к России власти США так и не приехали на полуостров, чтобы увидеть положение дел в республике. В посольстве отметили, что готовы принять представителей американской администрации в Крыму и Севастополе.

«Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — говорится в сообщении.

Материал дополняется