У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

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Для предотвращения распространения нового коронавируса у пассажиров Московского метрополитена будут выборочно проверять температуру. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении. В качестве мер предосторожности в школах и детских садах у детей будут также ежедневно измерять температуру.

Во всех аэропортах столицы продолжат работу медицинские посты. Уточняется, что россиянам, прибывающим в столицу из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдают постановления об изоляции, фиксируют их контактные данные, фотографируют, а также берут у них анализ на корона­вирусную инфекцию. Прибывающим из Италии также выдают уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому, а также берут у них контактные данные и фотографируют.

Ранее, 2 марта, коронавирус обнаружили у россиянина, который вернулся из Италии. Сообщалось, что он заболел 21 февраля, находясь на отдыхе. Вернулся в Москву мужчина 23 февраля, а 27 февраля его госпитализировали с симптомами ОРВИ. Под наблюдением также находятся люди, с которыми заболевший контактировал в поездке и после возвращения в Россию.