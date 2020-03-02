Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Никулинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима 33-летнего Максима Гареева за убийство блогера Екатерины Семочкиной. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Также суд частично удовлетворил иск родственников девушки о возмещении морального вреда на сумму 2,5 млн руб.

Тело 25-летней Семочкиной было обнаружено 28 июля прошлого года в чемодане на съемной квартире в Москве. Отмечалось, что убийца нанес жертве более 19 ударов в область шеи, туловища и головы колюще-режущим предметом.

Убитая училась в мединституте и вела страницу в Instagram, на которую были подписаны около 82 тыс. человек.