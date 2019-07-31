Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении. Видео допроса подозреваемого размещено на YouTube-канале Следственного комитета.

На вопрос о мотиве совершенного им преступления подозреваемый ответил, что девушка часто оскорбляла его. «Она <…> унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности», — сказал мужчина. Он признался, что пять раз ударил девушку ножом в шею и грудь.

Мужчина добавил, что раскаивается в содеянном.

28 июля в съемной квартире в Москве нашли труп девушки в чемодане. Его обнаружил арендодатель, когда пришел проверить квартиру по просьбе родственников. На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

По данным «Комсомольской правды», 24-летняя девушка училась в медвузе. На ее страницу в Instagram были подписаны около 82 тыс. человек.