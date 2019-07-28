СК завел дело после обнаружения тела девушки-блогера в чемодане

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье об убийстве, после того как в московской съемной квартире был обнаружен труп девушки в чемодане. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Отмечается, что ее тело обнаружил арендодатель: его попросили проверить квартиру родственники, которые не могли связаться с девушкой. При осмотре на теле погибшей были зафиксированы колото-резаные раны в области груди.

По данным «Комсомольской правды», которая пообщалась с подругой убитой, а также РЕН ТВ, 24-летняя погибшая училась в медицинском вузе и вела блог в Instagram, где у нее было около 82 тыс. подписчиков. «Вести», уточняя, что данные неподтвержденные, называют ее аккаунтом в соцсети эту страницу с 82,5 тыс. подписчиков.