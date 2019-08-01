В Москве арестовали предполагаемого убийцу девушки-блогера

Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением Никулинского суда Максиму Гарееву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2019 года», — рассказали в суде.

Тело убитой Гареевым девушки обнаружили 28 июля в чемодане на съемной квартире. На ее теле были колото-резаные раны. Убитая училась в медвузе и была блогером — на ее страницу в Instagram были подписаны около 82 тыс. человек.

Через два дня полиция задержала подозреваемого. Гареев признался в преступлении. Во время допроса он заявил, что девушка часто оскорбляла его. «Она <…> унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности», — говорил он, добавив, что раскаивается в содеянном.