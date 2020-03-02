СК возбудил дело о коррупции в Воронежском техническом университете

Сергей Колодяжный (Фото: vrnoblduma.ru)

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество») в отношении ректора Воронежского государственного технического университета и ряда должностных лиц вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«По версии следствия, в период с января 2015 года по январь 2020 года ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ» получил от подчиненного сотрудника взятку в виде денег на сумму не менее 2 млн рублей, ранее полученных в виде систематических премий к заработной плате за указанный период времени по основному месту работы», — говорится в сообщении.



Следователи отмечают, что полученные таким образом средства были использованы ректором за совершение в отношении этого подчиненного действий, «которые входят в его служебные полномочия как должностного лица», а также за общее покровительство по службе.

«С января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами ФГБОУ ВО «ВГТУ», действовавшими в составе группы лиц, по предварительному сговору, на имя не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения были изготовлены приказы о их ежемесячном премировании, на основании которых сотрудники получили завышенные премиальные вознаграждения в общей сумме не менее 70 млн рублей», — говорится в сообщении.

В данный момент по делу задержано четверо сотрудников ВГТУ, решается вопрос об избрании им меры пресечения. По информации источника ТАСС, среди задержанных и сам ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. Кроме сотрудников СК по делу работают также сотрудники УФСБ России по области и УМВД России по Воронежу.