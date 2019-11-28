В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

Только за последний год по материалам службы внутреннего аудита госкорпорации было заведено более 15 уголовных дел

При новом руководстве в «Роскосмосе» удалось вскрыть схемы мошенничества, которые существовали на предприятиях госкорпорации десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» завил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников.

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества, и злоупотреблений полномочиями.

По его словам, лишь за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел. «И здесь самые различные составы преступлений», — сказал глава службы.

Руководство «Роскосмоса» сменилось в 2018 году. Игоря Комарова на посту главы госкорпорации сменил Дмитрий Рогозин. После смены руководителя «Роскосмоса» на предприятиях отрасли, таких как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, и др. начались масштабные кадровые перестановки.