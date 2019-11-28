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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
Только за последний год по материалам службы внутреннего аудита госкорпорации было заведено более 15 уголовных дел

При новом руководстве в «Роскосмосе» удалось вскрыть схемы мошенничества, которые существовали на предприятиях госкорпорации десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» завил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников.

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества, и злоупотреблений полномочиями.

По его словам, лишь за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел. «И здесь самые различные составы преступлений», — сказал глава службы.

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Руководство «Роскосмоса» сменилось в 2018 году. Игоря Комарова на посту главы госкорпорации сменил Дмитрий Рогозин. После смены руководителя «Роскосмоса» на предприятиях отрасли, таких как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, и др. начались масштабные кадровые перестановки.

В мае 2019 года генпрокурор Юрий Чайка сообщил о выявленных масштабных хищениях на предприятиях «Роскосмоса». В госкорпорации тогда заявили, что содействовали проверкам и передавали Генпрокуратуре данные службы внутреннего аудита госкорпорации. Глава Следственного комитета России позднее заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым «края не видно».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Роскосмос», хищения
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