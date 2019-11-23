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Суд в Коми арестовал экс-ректора университета по подозрению в коррупции

Сыктывкарский городской суд на срок в два месяца бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) Николая Цхадая. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из текста сообщения, в отношении экс-ректора возбудили три уголовных дела: по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ.

По данным Комиинформ, следствие считает, что в 2013 году Цхадая в качестве ректора УГТУ, действуя от имени университета, являвшегося единственным участником некой ООО, принял решение продать 33%-ную долю уставного капитала этой фирмы по заниженной цене двум определенным им лицам. Помимо этого, как следует из сообщения прокуратуры Коми, в 2012-2013 годах экс-ректор УГТУ получил денежные средства от предпринимателей, которые по контрактам выполняли в пользу вуза строительные работы.

В ноябре этого года военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, признанного виновным в крупной растрате. Помимо срока в колонии его также приговорили к штрафу размером 500 тыс. руб.

Теги: арест, Коми, университет
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