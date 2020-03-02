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В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах

Вагон-ресторан туристического поезда (Фото: Максим Шеметов / ТАСС )

Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах. Об этом в интервью газете «Гудок» заявил начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

«Выросли штрафы, появились черные списки, а у экипажей — дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше. Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету лиц, находящихся в нетрезвом состоянии», — заявил Шаробаров.

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По его словам, доля преступлений, которые были квалифицированы как хулиганство на транспорте, невысока. Однако только в 2019 году наряды полиции сняли с поездов дальнего следования более 16 тыс. пьяных пассажиров, нарушавших общественный порядок. А не допустили к поездкам почти 3 тыс. граждан.

Распитие спиртных напитков в поездах дальнего следования запрещено, но спиртное можно приобретать и употреблять в вагонах-ресторанах. Правила продажи и распития алкоголя на борту воздушных судов определяют авиакомпании.

В сентябре 2019 года Вероника Скворцова, которая возглавляла Министерство здравоохранения, заявила, что закон о повышении возраста продажи алкоголя может быть принят уже в 2019 году. По предложению авторов инициативы, граждане в возрасте до 21 года не должны иметь права приобретать спиртное крепостью более 16,5%.

Однако против выступили Минфин и Минэкономразвития. В Минфине отметили, что граждане могут в полном объеме осуществлять свои права с 18 лет, так как достигли физической и психологической зрелости, это касается и решений об употреблении алкоголя. В ведомстве неоднократно поясняли, что запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года, не даст желаемого эффекта, а приведет к росту рынка нелегального алкоголя.

Критически к инициативе отнеслись и в Минэкономразвития. По мнению специалистов ведомства, это потребует переоснащения магазинов и модернизации кассовых аппаратов, а также приведет к ухудшению качества обслуживания клиентов и к росту теневого рынка алкоголя.

Теги: алкоголь, авиация, железные дороги
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