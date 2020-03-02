В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах

Вагон-ресторан туристического поезда (Фото: Максим Шеметов / ТАСС )

Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах. Об этом в интервью газете «Гудок» заявил начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

«Выросли штрафы, появились черные списки, а у экипажей — дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше. Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету лиц, находящихся в нетрезвом состоянии», — заявил Шаробаров.

По его словам, доля преступлений, которые были квалифицированы как хулиганство на транспорте, невысока. Однако только в 2019 году наряды полиции сняли с поездов дальнего следования более 16 тыс. пьяных пассажиров, нарушавших общественный порядок. А не допустили к поездкам почти 3 тыс. граждан.

Распитие спиртных напитков в поездах дальнего следования запрещено, но спиртное можно приобретать и употреблять в вагонах-ресторанах. Правила продажи и распития алкоголя на борту воздушных судов определяют авиакомпании.