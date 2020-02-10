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В Минздраве заявили о злоупотреблении алкоголем со стороны трети россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 30% россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к наркологам, терапевтам или другим врачам, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы «Поздняков». Однако по его словам,  именно этот контингент составляет «основную мишень работы» Минздрава. По его словам, ведомство работает над тем, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других психоактивных веществ.

Нарколог добавил, что злоупотребляющие алкоголем часто умирают от цирроза печени или внезапной остановки сердца. По словам Брюна, такие случаи, как правило, не попадают в статистику алкоголизма, так люди не обращаются за помощью. «Это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, лег спать и так на протяжении 10-20 лет. И вдруг умер», — рассказал нарколог.

По словам Брюна, под злоупотреблением понимается 50 мл крепкого алкоголя каждый день в течение месяца. «Через месяц такого употребления алкоголя печеночный маркер показывает, что человек злоупотребляет», — отметил нарколог.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщили, что лидерами по потреблению водки по итогам 2019 года среди российских регионов стали Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия. При этом нелегальный алкоголь в официальной статистике не учитывался.

Теги: Минздрав, алкоголь
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