В Минпросвещения назвали стоимость горячего обеда для начальных классов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России минимальная цена продуктов для горячего обеда учеников начальной школы составляет 44 руб. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев, передает «РИА Новости».

«Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона», — пояснил он, добавив, что речь идет лишь о наборе продуктов и в цену не включены услуги персонала в столовых.

По словам Николаева, минимальная цена (44 руб.) — в Самарской области, максимальная цена (160 руб.) — в Чукотском автономном округе. В среднем по России, обед для ученика младших классов будет стоить 60,5 руб.

Президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Совфед одобрил соответствующий закон 28 февраля, а уже 1 марта глава государства подписал его.