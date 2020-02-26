Совфед одобрил закон о бесплатном питании учеников младших классов

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Совет Федерации одобрил закон о бесплатном питании в школах для учеников начальных классов. Об этом говорится в Twitter верхней палаты парламента.

«Согласно документу учащиеся начальной школы обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка», — напомнили сенаторы.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь предложила установить общественный или родительский контроль за качеством питания в школах, передает «РИА Новости».

По ее мнению, горячие обеды должны состоять из отечественной продукции. Правом за контролем безопасности и качества продуктов наделен Роспотребнадзор. Матвиенко также предложила рассмотреть вопрос об организации питания в школах без пищеблока.

Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.