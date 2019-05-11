В Москве нашли мертвым помощника прокурора

В Москве найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора. По неподтвержденной информации, на его теле обнаружили кровоподтеки и ссадины, а подозреваемым оказался коллега погибшего

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Тело 23-летнего Некрасова нашли в съемной квартире, где погибший проживал один, уточнил собеседник КП. По данным издания, на теле мужчины обнаружили ссадины и кровоподтеки. «Во рту умершего был галстук», — заявил источник.

Собеседник газеты уточнил, что основная версия смерти — криминальная и не связана с профессиональной деятельностью помощника прокурора.

По подозрению в причастности к смерти Некрасова задержали его коллегу, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый был знаком с помощником прокурора. По данным телеканала, речь может идти об убийстве по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия, пишет Telegram-канал Baza. В то же время по информации Telegram-канала «112» Некрасов погиб в результате перелома шейных позвонков.