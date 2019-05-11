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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора
В Москве найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора. По неподтвержденной информации, на его теле обнаружили кровоподтеки и ссадины, а подозреваемым оказался коллега погибшего
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Тело 23-летнего Некрасова нашли в съемной квартире, где погибший проживал один, уточнил собеседник КП. По данным издания, на теле мужчины обнаружили ссадины и кровоподтеки. «Во рту умершего был галстук», — заявил источник.

Собеседник газеты уточнил, что основная версия смерти — криминальная и не связана с профессиональной деятельностью помощника прокурора.

По подозрению в причастности к смерти Некрасова задержали его коллегу, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый был знаком с помощником прокурора. По данным телеканала, речь может идти об убийстве по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия, пишет Telegram-канал Baza. В то же время по информации Telegram-канала «112» Некрасов погиб в результате перелома шейных позвонков.

РБК направил запросы в прокуратуру Москвы и ГСУ Следственного комитета по столице.

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На Красной площади нашли тело полицейского

8 мая сообщалось, что в Москве проводится проверка после того, как на в центре города было обнаружено тело сотрудника полиции. В ГУ МВД по столице заявили, что по предварительным данным, полицейский совершил суицид. Источники «РИА Новости» утверждал, что тело нашли недалеко от Красной площали, по данным ТАСС — рядом с Историческим музеем.

Авторы: Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: Москва, смерть, прокурор
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