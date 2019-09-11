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В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции

В Красноярском крае началась служебная проверка по факту смерти начальника полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе, передает ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, погибший — 42-летний майор. Он возглавлял полицию в поселке Краснокаменск.

«По предварительной информации, [это] суицид», — сказал источник.

Собеседник «РИА Новости» также подтвердил информацию о самоубийстве.

В региональном главке МВД устанавливают обстоятельства происшествия. Проверку также проводит управление Следственного комитета по Хакасии, отмечает агентство.

Теги: полиция, смерть, Красноярский край
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