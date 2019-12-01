В Ленинградской области найден мертвым замначальника отделения полиции

В деревне Астрачи Бокситогорского района Ленинградской области обнаружен мертвым 44-летний заместитель главы ОМВД по Тихвинскому району Романа Карманова. Об этом сообщает 47news со ссылкой на полицейский главк.

По данным издания, 30 ноября Карманов должен был выйти на работу из отпуска, однако этого не случилось. На звонки своих коллег полицейский также не отвечал. После чего сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски пропавшего.

Замначальника был обнаружен мертвым в своем доме. Отмечается, что признаков насилия на теле Карманова не выявили. По предварительной информации, он умер естественной смертью.

В сентябре в Красноярском крае был найден мертвым начальник полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе. По предварительной версии, полицейский покончил жизнь самоубийством.