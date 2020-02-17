Полезные гарантии: почему России и США стоит продлить договор СНВ-3

Действие договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Шансы на продление есть, но все зависит от политической воли американцев

Фото: Павел Головкин / Reuters

Времени для принятия решения по договору СНВ-3 осталось не так много. В этом основополагающем для ядерной безопасности российско-американском соглашении содержится положение о его автоматическом продлении: за полгода до истечения срока стороны должны известить друг друга о желании или нежелании пролонгации. С российской стороны есть политическая воля продлить договор, президент Владимир Путин уже не раз об этом заявлял. Американцы вроде не против, но только потому, что на Белый дом оказывается очень сильное давление внутри страны. Политики из Демократической партии США категорически против выхода из договора. Военные и разведывательное сообщество тоже против, потому что они настолько привыкли к контролю за нашими стратегическими силами — инспекциям, обмену информацией, что отказаться от этого им будет очень трудно.

Не думаю, что президент Дональд Трамп лично прочитал этот договор и решил, что он плохой. Мне кажется, его в этом убедили. Противникам СНВ-3, таким как бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, не нравится, что это первый равноправный договор между двумя странами. Все предыдущие соглашения по СНВ были в пользу американцев, потому что содержали специальные ограничения на тяжелые ракеты наземного базирования. У американцев таких ракет нет. Основа их ядерной триады — подводные лодки с баллистическими ракетами. Основа же советской, а теперь российской триады — наземный компонент, в частности тяжелые ракеты с разделяющимися головными частями.

Болтон ушел, но в администрации по-прежнему много тех, кто разделяет его взгляды. Все они считают, что США контроль над вооружениями не нужен, потому что они и так сильны и никто с ними не может состязаться. Но ведь возможен асимметричный ответ. Глупо соревноваться в духе 60-х или 70-х годов XX века, наращивая количество боезарядов. Если и начнется новая гонка вооружений, то она будет носить не количественный, а качественный характер. Появятся новые типы стратегических вооружений. Пример тому Россия уже продемонстрировала: в 2018 году Путин заявил о системах «Авангард», «Посейдон», «Кинжал». Все эти новые виды вооружений, включая, конечно же, и гиперзвуковое, стали для американцев некоторым сюрпризом.

Контроль без обязательств

Есть мнение, что и в отсутствие договора можно обеспечить взаимный контроль путем обмена информацией и инспекций. Но тут сразу возникает ряд правовых и политических нюансов. Во-первых, России придется менять свое законодательство. Теоретически это возможно, но вряд ли на это кто-нибудь пойдет. То же касается инспекций. В свое время, когда я занимался этим вопросом, американцы предложили в случае отсутствия договора заменить «инспекции» «посещением». Я тогда ответил, что такие посещения возможны, но только при отсутствии дипломатического иммунитета у тех американских граждан, которые будут «посещать» наши объекты. А для них это табу: они не должны находиться на территории другого государства, особенно России, без защиты от местной юрисдикции.