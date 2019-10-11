Мантуров раскрыл число предзаказов на Aurus

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 15:56 Путин предложил странам СНГ создать общий финансовый рынок Финансы, 15:52 Чем будущий инвесткодекс грозит бизнесменам Pro, 15:51 WP сообщила об отставке советника Помпео после «украинского скандала» Политика, 15:43 «Роскосмос» выразил соболезнования родным космонавта Леонова Общество, 15:36 Boeing и Porsche объявили о плане создать летающий электромобиль Общество, 15:34 Генпродюсер «Матч ТВ» Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России Спорт, 15:30 Роскошь vs инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 15:28 АЛРОСА увеличила продажи алмазов на 42%. Чего ждать от акций Quote, 15:26 В Великобритании выпустили платежную карту из 18-каратного золота Бизнес, 15:26 Путин усомнился в способности Турции контролировать террористов в Сирии Политика, 15:24 Фонд соцстрахования объяснил идею нового правила выплаты детского пособия Экономика, 15:22 Исполнение бюджета оказалось самым низким за 11 лет Финансы, 15:19 От Кобейна до Флинта: сколько сейчас стоят дома ушедших рок-звезд Недвижимость, 15:17
Бизнес ,  
0 
Мантуров раскрыл число предзаказов на Aurus

Минпромторг получил уже более 600 предзаказов на автомобили Aurus различного типа. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы собрали большой объем предварительных заказов [на Aurus], их уже более 600», — сказал министр.

По его словам, планируется выпускать порядка 200 автомобилей Aurus разного типа в год. Однако, по его словам, в 2019 году будет выпущено меньше из-за того, что есть госзаказ на бронированные версии для «гаража особого назначения».

Тем не менее, по его словам, уже в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда. «Активно начнем продавать начиная с 2021 года», — пояснил министр.

Политика
Путин поблагодарил президента Туркменистана за отзывы об Aurus

Aurus — российская марка представительских автомобилей, созданных по заказу Минпромторга. Проект по их выпуску готовил ФГУП «НАМИ».

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) для поездок президента и премьер-министра России.

Стоимость одного автомобиля Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн руб.

Теги: Aurus, Денис Мантуров, заказы
Материалы по теме
Путин поблагодарил президента Туркменистана за отзывы об Aurus
Политика
Глава ВТБ посчитал слишком дорогим «президентский» Aurus
Общество
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter