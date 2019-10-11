Мантуров раскрыл число предзаказов на Aurus

Минпромторг получил уже более 600 предзаказов на автомобили Aurus различного типа. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы собрали большой объем предварительных заказов [на Aurus], их уже более 600», — сказал министр.

По его словам, планируется выпускать порядка 200 автомобилей Aurus разного типа в год. Однако, по его словам, в 2019 году будет выпущено меньше из-за того, что есть госзаказ на бронированные версии для «гаража особого назначения».

Тем не менее, по его словам, уже в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда. «Активно начнем продавать начиная с 2021 года», — пояснил министр.