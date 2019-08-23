В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити». Стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн руб., заявил на открытии первого салона продаж Aurus генеральный директор компании-производителя Адиль Ширинов, передает «РИА Новости».

В выставочном зале представлена модель Senat в кузове седан с 8-цилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

Шоурум с автомобилями Aurus, аналогичный появившемуся выставочному центру в «Москва-Сити», может открыться в Китае в ближайшие два года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020–2021 годах аналогичный шоурум появится в Китае», — сообщил министр. Также он отметил, что производитель намерен расширять рынок продаж: автомобили под этой маркой планируется поставлять в Европу и арабские страны.

В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб.

Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Как сообщал Мантуров, серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2020 году. Первую поездку на лимузине этой марки совершил президент Владимир Путин в мае 2018 года. На нем он приехал на церемонию инаугурации.