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В мужском монастыре в центре Казани произошел пожар

Фото: МЧС России

В одном из зданий Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в Казани на улице Баумана, 1/2 в субботу произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о задымлении в здании поступило в службу «112» в 10:53 мск. По прибытии пожарные установили, что в подсобном помещении на втором этаже одного из зданий монастыря происходит горение. В 11:20 мск пожар был локализован на площади 2 кв. м, в 11:22 мск — ликвидирован.

Представитель главка уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Казанской епархии.

В июле 2019 года пожар произошел в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области. Вначале из-за поломки загорелся кондиционер, затем огонь перекинулся на кровлю. Никто не пострадал.

Теги: новости РБК, пожар, монастырь, Казань, Татарстан
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