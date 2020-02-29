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Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину

Алексей Пивоваров (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили», — сказал он.

Пивоваров отметил, что сначала пограничники провели с ним «вежливое собеседование», в ходе которого они смотрели ролики на его YouTube-канале «Редакция». Журналист сообщил, что после этого полтора часа ожидал решения.

https://www.instagram.com/p/B9IPbbWHD8G/

Он отметил, что затем три «грустных пограничника» передали ему постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания на Украине. Он опубликовал фотографию документа в Instagram. По его словам, такую формулировку используют, когда нет средств или обратного билета. «Поскольку у меня все это, разумеется, было, то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху», — сказал главред RTVi.

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