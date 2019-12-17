Песков понадеялся на изменение политики Киева в отношении российских СМИ

Дмитрий Песков выразил надежду на изменение политики Киева в отношении российских СМИ после слов Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов на Украину.

«Мы отфиксировали слова президента (Владимира Зеленского. — РБК), сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» Зеленский пригласил российских журналистов на Украину посмотреть, что там происходит, так как «важно все ощущать и понимать». «Вы приедьте, я вам лично покажу. Что у нас происходит, посмотрите, походите», — сказал Зеленский.

Спустя несколько дней на Украину сначала не пустили трех журналистов НТВ, а затем запретили въезд в страну сотрудникам телеканала «Звезда». В последнем случае спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская объяснила, что работники этого СМИ въехали в страну без оформления аккредитации для работы в качестве журналистов, но при этом опубликовали репортаж из Киева.