Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
По словам Гитлянской, журналистом запретили въезд на территорию страны из-за «осуществления профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке». Она добавила, что сотрудники «Звезды» въехали на Украину как обычные граждане и не оформляли аккредитацию для работы в качестве журналистов.
В воскресенье,15 декабря, телеканал «Звезда» опубликовал репортаж из Киева, в котором говорится, что съемочная группа решила проверить, пропустят ли их на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского. Журналисты отметили, что с 2014 года представителей российских СМИ неоднократно разворачивали на границе или депортировали, но в этот раз им удалось пройти через границу «без проблем». На возмущения СБУ о том, что журналистка «Звезды» Диана Сирази прилетела в Киев без соответствующей аккредитации, на телеканале ответили, что «съемочная группа прибыла открыто, с удостоверениями канала».
Ранее также стало известно, что на Украину не пустили трех журналистов НТВ.