Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По словам Гитлянской, журналистом запретили въезд на территорию страны из-за «осуществления профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке». Она добавила, что сотрудники «Звезды» въехали на Украину как обычные граждане и не оформляли аккредитацию для работы в качестве журналистов.

В воскресенье,15 декабря, телеканал «Звезда» опубликовал репортаж из Киева, в котором говорится, что съемочная группа решила проверить, пропустят ли их на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского. Журналисты отметили, что с 2014 года представителей российских СМИ неоднократно разворачивали на границе или депортировали, но в этот раз им удалось пройти через границу «без проблем». На возмущения СБУ о том, что журналистка «Звезды» Диана Сирази прилетела в Киев без соответствующей аккредитации, на телеканале ответили, что «съемочная группа прибыла открыто, с удостоверениями канала».

Ранее также стало известно, что на Украину не пустили трех журналистов НТВ.