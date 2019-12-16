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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По словам Гитлянской, журналистом запретили въезд на территорию страны из-за «осуществления профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке». Она добавила, что сотрудники «Звезды» въехали на Украину как обычные граждане и не оформляли аккредитацию для работы в качестве журналистов.

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В воскресенье,15 декабря, телеканал «Звезда» опубликовал репортаж из Киева, в котором говорится, что съемочная группа решила проверить, пропустят ли их на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского. Журналисты отметили, что с 2014 года представителей российских СМИ неоднократно разворачивали на границе или депортировали, но в этот раз им удалось пройти через границу «без проблем». На возмущения СБУ о том, что журналистка «Звезды» Диана Сирази прилетела в Киев без соответствующей аккредитации, на телеканале ответили, что «съемочная группа прибыла открыто, с удостоверениями канала».

Ранее также стало известно, что на Украину не пустили трех журналистов НТВ. 

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» Зеленский пригласил российских журналистов на Украину посмотреть, что там происходит, так как «важно все ощущать и понимать». «Вы приедьте, я вам лично покажу. Что у нас происходит, посмотрите, походите», — сказал Зеленский.

Теги: «Звезда», журналисты, Украина
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