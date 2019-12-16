НТВ сообщил об отказе во въезде на Украину третьему журналисту

НТВ сообщил об отказе во въезде на Украину третьему журналисту

Украинская погранслужба запретила въезд в страну уже третьему по счету корреспонденту НТВ — Алексею Чеботареву, сообщает телеканал.

По словам журналиста, в отличие от коллег, он никогда не был ни в Крыму, ни в Донбассе, а также никогда не делал материалов об Украине. Чеботарев не смог подтвердить цель своего визита.

Ранее украинские пограничники отказались пустить в страну корреспондента НТВ Сергея Савина. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что журналисту отказали во въезде из-за «незаконного посещения временно оккупированных территорий в Донецкой области».

Кроме того, на Украину не смогла попасть корреспондент НТВ Александра Тонких. Причиной отказа во въезде послужило то, что ранее Тонких посещала Крым. Погранслужба также запретила ей приезжать на Украину на протяжении трех лет.