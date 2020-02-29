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Вирус из Китая ,  
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В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В Катаре зарегистрировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Qatar News Agency со ссылкой на Министерство здравоохранения Катара.

По данным ведомства, заболевшим является 36-летний гражданин Катара, который недавно вернулся из Ирана. Его эвакуировали на правительственном чартерном самолете и с другими пассажирами поместили на карантин.

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Министерство сообщило, что мужчину госпитализировали в инфекционный центр, где его изолировали. Пациент находится в стабильном состоянии.

Ведомство начало проверять всех лиц, которые тесно связаны с заболевшим, и применять карантинные меры. По данным Минздрава, сейчас нет доказательств распространения вируса в Катаре.

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем вирус распространился на все регионы Китая, а случаи заболевания зафиксировали в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Италии, Иране, России, Белоруссии, Литве и других странах. По последним данным, число заболевших превысило 85 тыс. человек, из которых в Китае находятся более 79 тыс. От коронавируса умерли 2923 человека.

Теги: Катар, коронавирус
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