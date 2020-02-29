Появилось видео с купанием в бассейне с сухим льдом в Москве

Купание в бассейне с сухим льдом в банном комплексе в Москве, повлекшее гибель трех человек, сняли на видео. Видеозапись опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видно, как мужчины под радостные возгласы окружающих засыпают в бассейн большое количество сухого льда, после чего сразу начинается химическая реакция. Затем человек в защитном костюме прыгает в воду. Вслед за ним в бассейн спускается второй.

Видео: ru2ch / VK

Инцидент произошел вечером 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде, где отмечали день рождения блогера Екатерины Диденко. В мероприятии принимали участие около 20 человек. В воду засыпали значительное количество сухого льда. В результате инцидента, вызванного химической реакцией, два человека погибли на месте, еще один — муж Диденко — скончался в больнице.