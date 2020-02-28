Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как в искупались в бассейне, куда засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По данным источника агентства, еще два человека госпитализированы.

Инцидент произошел в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде, где отмечали день рождения 18 человек. Собеседник агентства сообщил, что вода в бассейне показалась отдыхающим слишком теплой и они засыпали туда 25 килограммов льда. «После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — добавил источник. Отравление произошло из-за химической реакции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК подтвердили факт происшествия. «Коломенский проезд, дом 10 была заявка, выезжали подразделения МЧС. По предварительной информации, людям в бассейне стало плохо», — рассказали в пресс-службе. О вызове по этому адресу РБК сообщили также в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «На месте работают сотрудники, обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили в ГУ МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи подтвердили, что двое умерли, а остальные госпитализированы.

По информации источника «Интерфакса», в банном комплексе свое 29-летие отмечала интернет-блогер Екатерина Диденко. Она выложила в Stories в Instagram видео, на котором сообщила, что осталась жива.