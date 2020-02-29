Дело о гибели двух человек в бане в Москве возьмут под особый контроль

Расследование дела о гибели двух человек в банном комплексе в Москве под личный контроль возьмет исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по городу. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, еще несколько человек, которые также были на мероприятии в банном комплексе, находятся в больнице, один из которых — в тяжелом состоянии. В сообщении указывается, что сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Двое человек погибли в банном комплексе на Коломенском проезде в Москве 28 февраля, когда прыгнули в бассейн с сухим льдом. Они были членами компании из 18 человек, которая отмечала в комплексе день рождения. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб, вода в бассейне показалась членам компании слишком теплой и они засыпали в нее 25 кг сухого льда. После бани отдыхающие нырнули в воду и отравились из-за химической реакции, уточнил собеседник агентства.